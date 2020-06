Nel giorno in cui il CTS spaventa il mondo del calcio sulla modifica del protocollo per la ripartenza del campionato, la Lega Serie A e la FIGC pubblicano un comunicato in cui ringraziano il CTS per le modifiche apportate al protocollo gare smentendo di fatto la negatività espressa oggi.



IL COMUNICATO

Venute a conoscenza della decisione del CTS di modificare il Protocollo Gare per la ripresa in sicurezza delle competizioni professionistiche calcistiche, la FIGC e Lega Serie A esprimono grande soddisfazione e ringraziano il Ministro della Salute Roberto Speranza e gli esperti dello stesso CTS per la professionalità, la sensibilità e la disponibilità dimostrate al fine di consentire lo svolgimento delle competizioni ufficiali



Parallelamente al miglioramento delle condizioni generali della curva epidemiologica nel nostro Paese, il mondo del calcio ha condiviso con le istituzioni il percorso rigoroso e prudenziale dell’applicazione di tutte le procedure fino ad ora adottate auspicando tale modifica, così come proposto in una lettera della FIGC” conclude il comunicato.