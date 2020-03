Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione radiofonica Radio Goal, ha parlatopresidente della- "I tifosi e i cittadini hanno tra le loro mani non solo il destino del calcio, ma anche la salute di tutti. C'è chi fa il suo lavoro e ci dà delle condizioni da rispettare e noi dobbiamo fare ciò che ci viene detto".- "Il 3 maggio è un'ipotesi, di scientifico ed esatto non c'è nulla. Abbiamo questa speranza di tornare in campo per quella data, ci farebbe chiudere il campionato al 30 di giugno. Però è ipotizzabile anche il 10 o il 17 maggio. Dobbiamo essere realisti e capire che c'è una crisi importante, il calcio è la terza o quarta delle priorità".- "Ci sono diverse alternative, anche quella di far finire il campionato in due stagioni. La volontà e la priorità è quella di salvare la stagione 2019-20, ma senza intaccare quella 2020-21".- "Oggi l'Italia è un esempio per tutti gli altri Paesi e lo è anche il mondo del calcio. Forse avremmo potuto fermare tutto 10 giorni prima, ma non solo con il calcio, con tutte le decisioni. Ovviamente è facile a dirsi ora, dobbiamo solo trovare soluzioni ed uscirne".- "L'idea di play-off e play-out c'è. Ma c'è anche l'ipotesi di congelare la classifica, così come quella di non assegnare il titolo. Valutiamo tutto e a breve ci sarà un confronto per capire cosa fare. C'è da inserire anche una finestra per le Nazionali, completare le competizioni internazionali (Champions ed Europa League) e trovare spazio per la Coppa Italia".