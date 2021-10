​Gabriele Gravina affronta il tema delle plusvalenze fittizie. Il presidente della Figc ha dichiarato: "L'indagine è più conoscitiva che di tipo persecutorio, siamo coscienti della nostra impossibilità di agire perché si cozza sulla solita questione delle valutazioni oggettive o soggettive. Questo terreno è abbastanza scivoloso, ma sappiamo anche che, attraverso alcuni accorgimenti, possiamo adottare provvedimenti per limitare l'impatto di questo fenomeno all'interno delle problematiche gestionali di questo calcio".



"Italia-Svizzera allo stadio Olimpico aperto al 100% della capienza è una bellissima notizia, non solo per la partita in sé ma per tutti i tifosi e rafforza un messaggio di speranza per tutto il Paese. Il passo successivo è il 100% per il campionato, il completamento di quel processo graduale che noi avevamo auspicato. Sono contento che si sta centrando quell'obiettivo molto importante, al quale tutte le società hanno puntato e ci tengono in modo particolare".



"La situazione della Lega Nazionale Dilettanti? Non sono assolutamente preoccupato, anzi sono abbastanza sereno. Vedo che c'è molta fibrillazione. Mi dispiace per il presidente Sibilia, ma proprio oggi mi è arrivata una richiesta da 14-15 comitati che chiedono un intervento da parte della federcalcio. Questo sarà oggetto di riflessione all'interno del consiglio federale, ma dimostra che c'era in atto un progetto di sfiducia verso il presidente Sibilia e di questo il calcio deve tener conto".