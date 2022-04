Martedì 26 aprile riunione del Consiglio Federale, lo rende noto la Figc comunicando i temi all'ordine del giorno:



È stata convocata per le ore 12 di martedì 26 aprile la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 16 marzo e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; elezioni di cui all’art.25, comma 1, dello Statuto Federale e dell’art.5 delle N.O.I.F.; approvazione dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie A; licenze nazionali stagione sportiva 2022/2023; modifiche regolamentari (modifica N.O.I.F. professionismo femminile, regolamento agenti, proposta LND modifica art. 58/1 NOIF, proposta AIC modifica art. 136/1 CGS); nomine di competenza (Commissione Antidoping organico rappresentanti atleti, integrazione Corte Sportiva d’Appello, integrazione Organi di Giustizia Territoriale, integrazione Collaboratori Procura Federale, Commissione Agenti); ratifica delle delibere di urgenza del Presidente Federale; varie ed eventuali.