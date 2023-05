Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutti i campionati in programma da domani e per tutto il fine settimana (compresi i posticipi) per onorare la memoria delle vittime dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna.



LE DICHIARAZIONI - “In un momento così difficile – dichiara il presidente federale – il calcio italiano si stringe attorno alle popolazioni colpite e si unisce al cordoglio delle famiglie che hanno perso un loro caro”.