La grazia a Romelu Lukaku dopo i cori razzisti dei tifosi bianconeri in Juventus-Inter di Coppa Italia? Gabriele Gravina può ripetersi con Dusan Vlahovic dopo i fatti di Atalanta-Juventus. Il presidente della Federcalcio è intervenuto all'evento de Il Foglio Sportivo 2023 e ha aperto a questa possibilità: "Lotta al razzismo? Nel caso Lukaku la FIGC c'entrava poco, c'è una competenza politica, etica e di civiltà della quale mi assumo la piena responsabilità, esercitandola nei limiti consentiti dal buon senso e dal diritto. E' quello che ho fatto e che farò se dovessero verificarsi le stesse condizioni nel caso Vlahovic".



EURO 2032 - Gravina, fresco di nomina come vicepresidente della UEFA, ha parlato anche della candidatura dell'Italia per ospitare gli Europei del 2032: "Quella per Euro 2032 è una sfida avvincente, oggi ci siamo e io ritengo il nostro dossier credibile, anche se ambizioso. È un'opportunità importante a livello di impiantistica, vogliamo che questa candidatura lasci un segno nel senso della sostenibilità. È un progetto di visione, che nasce da una mia idea, che l'organizzazione di un grande evento possa contribuire a dare una prospettiva di sviluppo al calcio italiano. Il nostro punto critico è noto, lo sanno tutti che c'è una carenza di infrastrutture. Siamo tutti convinti che il nostro Paese possa rivendicare un ruolo pro-attivo da parte dei massimi meccanismi internazionali".