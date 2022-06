Nei giorni scorsi è andata in scena a Pescara una giornata dimostrativa per spiegare gli eSports alla popolazione e avvicinare lo sport simulato a quello tradizionale, in occasione del 'Cartoon on the Bay: International Festival of Animation, Transmedia and Interactive Art Forms'. Nell'occasione, la Figc ha mostrato i due pro player di FIFA Danilo 'Danipitbull' Pinto e Diego 'CRAZY_FAT_GAMER_' Campagnani per spiegare le attività della eNazionale.



Giovanni Sacripante, Digital Marketing & Esports Director della Figc, ha spiegato alla Rai: "Il ruolo degli eSports è molto importante per la federazione, con le nostre due eNazionali di Pes e Fifa abbiamo la possibilità di farci consoscere meglio tra le nuove generazioni oltre a dare a noi stessi e i nostri fan la possibilità di conoscere meglio gli esports. Le nuove generazioni sono fondamentali per gli sport perché più dell’80% dei giovani che seguono gli eSports (nel mondo, 850 milioni di persone) sono Millennial e Generazione Z. Queste generazioni sono fondamentali per lo sport tradizionale e per il calcio ed è quindi fondamentale. C’è un ecosistema legato agli eSports con piattaforme tecnologiche, che investe i social e nuove comunità e qui intervengono tante figure diverse, come i caster, i player e cosi via. Come si stanno comportando le nazionali italiani sui campi virtuali? Rimaniamo umili. Stiamo andando bene. Fra una settimana inizieranno le qualificazioni per i Mondiali Fifa e speriamo davvero bene. Piani per il futuro? Il futuro è continuare a imparare, continuare a imparare nuovi comuni e fare contaminazione tra sport tradizionali ed eSports".