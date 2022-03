Potrebbe rischiare addirittura 11 giornate di squalifica l'ex Palermo e Roma Javier Pastore, che nella sconfitta del suo Elche contro il Barcellona è stato espulso nel finale dalla panchina per aver reclamato un calcio di rigore.



'HIJO DE PUTA' - L'arbitro ha spiegato i motivi del rosso nel referto: "All'88' il giocatore (15) Pastore Javier Matias è stato espulso per il seguente motivo: si è rivolto a me nei seguenti termini: "hijo de puta", come riportato dal quarto uomo". Il giocatore ora rischia dai 4 agli 11 turni di stop.