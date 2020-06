La commozione di Antonio Filippini durante il minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del Covid-19#DAZN pic.twitter.com/B1bFtJJhLR — DAZN Italia (@DAZN_IT) June 20, 2020

Le lacrime nel minuto di silenzio. Le lacrime nel pensare a chi non c’è più. Le lacrime di Antonioche commuovono il mondo del calcio e non solo. L’allenatore del, ex centrocampista di Brescia, Parma e Lazio tra le altre, ha perso la mamma, Teresa, lo scorso aprile, a causa del coronavirus. E oggi, prima della sfida contro il Cittadella, nel minuto di silenzio, è esploso in lacrime.“Ciao mamma… mi hai insegnato tanto”: con queste parole Antonio e il gemello Emanuele avevano ricordato la madre, 74enne, poche ore dopo la sua scomparsa. Oggi, in quella prova di ritorno alla normalità che è il tornare a giocare, eccole le lacrime di un figlio per la sua mamma. Lacrime che sono arrivate fin lassù.