L'ex difensore del Milan, Filippo Galli ha dichiarato a Radio Giornale Radio: "Il ritorno di Ibrahimovic? Mi preoccuperebbe se arrivasse nel ruolo di motivatore, non mi sembra la collocazione giusta".



"Il possibile esordio di Camarda con il Milan? Purtroppo in Italia si fanno esordire i giovani solo per emergenza, per necessità. C'è una cultura sbagliata, da parte dei club ma anche dei tifosi, che etichettano subito come pippa un giocatore che sbaglia la prima partita. Su Camarda sicuramente il Milan ha un progetto, ma solo Pioli può sapere se è pronto. Nel Barcellona e in altri club c’è più coraggio nel far giocare i giovani, in Italia facciamo fatica a impiegarli subito: c’è paura di bruciarli, ma è una mentalità sbagliata. Il Milan ora deve pensare partita dopo partita, concentrandosi prima al campionato perché è importantissimo arrivare tre le prime quattro, soprattutto per l’aspetto economico".