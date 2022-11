Nel corso della lunga intervista concessa rilasciata a Sportitalia, Filippo Inzaghi parla del Napoli: "Bisogna far i complimenti a Spalletti. Il Napoli gioca bene, ha fatto acquisti pocco conosciuti. Il georgiano è forte, il Napoli si può permettere di far giocare Osimhen e tenere in panchina Raspadori e Osimhen. Ha una rosa profonda. Io vicino al Napoli? Era quasi fatta. Con il Parma giocavo poco, ma Scala mi fece giocare con Stoichkov e feci gol. Da lì saltò la trattativa. I tifosi del Napoli mi fischiavano? Mi sono spiegato con loro, io volevo andare al Napoli. Poi vado a Bergamo e vinco la classifica cannonieri".