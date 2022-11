La Juve vuole rifarsi il look sulle fasce. Particolare attenzione alla corsia di destra che vedrà certamente un nuovo innesto a gennaio.. L’ostacolo è rappresentato da una valutazione superiore ai 20 milioni di euro ma Cherubini proverà a mettere a segno il grande colpo.- Singo resta il piano A anche se di difficile realizzazione.Resta in corsa anche Odriozola che piace anche alla Roma ma che ha un ingaggio importante e il Real Madrid preferirebbe cedere solo a titolo definitivo. Il club bianconero ha segnato in rosso anche il nome di Holm dello Spezia ma con vista sulla prossima stagione.