Il docufilm sulla vita di Totti, "Mi chiamo Francesco" è disponibile su varie piattaforme. Tra queste anche quella video di Amazon, protagonista di una gaffe. Infatti sull'anteprima c'è la foto in locandina dell'allenatore Luciano Spalletti, con il quale Totti ha avuto un rapporto conflittuale prima di dare l'addio al calcio giocato. Particolare che non è sfuggito ai tifosi giallorossi, i quali hanno commentato sui social: "Complimenti per la decisione, io avrei scelto altro...".