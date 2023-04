Giornata importante per la Juve. Il Collegio di Garanzia dello Sport si esprime in merito ai 15 punti di penalizzazione inflitti ai bianconeri dalla Corte d'Appello della Figc per il caso plusvalenze: tutti gli aggiornamenti.



14.20 - L'avvocato della Juventus Clarizia ha dichiarato a Tuttosport: “Sensazioni? Belle”



14.15 - E' arrivato al Coni di Roma Gianluca Ferrero, presidente della Juventus.



14.05 - Ha raggiunto il Coni la Giudice Gabriella Palmieri Sandulli che presiederà l'udienza che comincerà alle 14.30.



12:30 - Nell'udienza non si entrerà nel merito, ma l'analisi giudiziaria prevede un giudizio sulla legittimità dei principi. Non è escluso che la sentenza possa arrivare domani, visto che ci sono cinque giorni per emettere il dispositivo di sentenza. E un mese per la pubblicazione delle motivazioni.

- Di fronte alle Sezioni Unite si esprimerà il Collegio del Coni, guidato dal Presidente Gabriella Palmier Sandulli;. Ci sono tre strade possibili: il ricorso viene respinto e la sentenza del -15 confermata; il ricorso accolto e il -15 annullato; oppure verrà rinviato tutto alla Corte d’Appello Federale per correggere eventuali vizi indicati dal Collegio di Garanzia e poi riesaminare il procedimento, giungendo a una nuova sentenza.In quest’ultimo caso i 15 punti verrebbero restituiti, in attesa del nuovo pronunciamento. Qualora la Juventus volesse presentare ancora ricorso dopo il pronunciamento del Collegio, non potrà farlo nell'ambito della giustizia sportiva ma soltanto in quello relativo alla giustizia ordinaria. La sentenza non è detto che arrivi subito, potrebbe arrivare anche il giorno dopo e il Collegio ha cinque giorni per pubbliucare il dispositivo della sentenza stessa.- Se dovessero essere confermati i 15 punti di penalizzazione, la Juventus resterebbe settima a 44 punti, -9 dalla zona Champions.a 59 punti, -2 dalla Lazio seconda e +6 sul quinto posto.