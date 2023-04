Oggi per la Juventus inizierà la partita più importante.in questo campionato. Tutto era iniziato con quelle operazioni considerate 'fittizie', che oltre alla Juve avevano coinvolto altre 10 società (Napoli , Genoa, Samp, Empoli, Parma, Pisa, Pro Vercelli, Pescara, Novara e Chievo) e 61 dirigenti. La procura della Figc elaborò un modello per dimostrare l'esistenza di queste operazioni, chiedendo non punti di penalizzazione ma- Nulla da fare, tutti prosciolti. Sentenza confermata anche in secondo grado il 17 maggio alla Corte d'Apello. Sette mesi dopo - il 24 ottobre - la procura di Torino ha notificato l'avviso di termine delle indagini sull'inchiesta Prisma,. Ricorso accolto e discusso il 20 gennaio scorso, ma ora le richieste dell'accusa cambiano alla luce di nuovi documenti: 9 punti di penalizzazione per la Juventus, inibizioni raddoppiate per i dirigenti bianconeri e proscioglimento degli altri indagati.- La Corte Federale stavolta: squalifiche ai dirigenti e 15 punti di penalizzazione in classifica alla Juventus, da scontare nella stagione attuale. Oggi un nuovo step, forse l'ultimo.