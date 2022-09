Un gol di Alvaro Morata a due minuti dal termine ha deciso il derby iberico tra il Portogallo e la Spagna, permettendo così alla nazionale di Luis Enrique di conquistare le Final Four della Nations League 2022/23. Il tabellone è stato completato e oltre agli spagnoli saranno Italia, Olanda e Croazia a contendersi il titolo. Sarà una sfida molto equilibrata, anche se sulla lavagna scommesse l’Italia parte come terza forza della fase conclusiva della manifestazione: gli Azzurri sono riusciti a chiudere al primo posto un girone molto duro mettendosi alle spalle l’Ungheria, la Germania e l’Inghilterra, ma per il titolo sono proposti a quota 3,75. Appuntamento a metà giugno, anche se non si conosce ancora la sede delle Final Four (a gennaio sarà ufficializzata, con l’Olanda che sembra l’opzione più probabile) e in vista delle semifinali è la Spagna a godersi un leggero vantaggio nei pronostici. Gli iberici ci eliminarono nella passata edizione vincendo 2-1 a San Siro, ma persero la finale contro la Francia e il successo in questa edizione vale quota 3,00. A seguire l’Olanda, probabilmente la nazionale che ha sofferto meno nella fase a gironi visto che ha staccato il Belgio di 6 punti e che si è messa in luce per la forza del proprio attacco con 14 gol segnati: gli Orange si giocano a 3,25. Segue l’Italia a 3,75, mentre la Croazia – prima nel gruppo A, dove ha chiuso davanti a Danimarca, Francia e Austria – è l’ultima opzione per la vittoria delle Final Four a 5,00 volte la posta.