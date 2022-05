Martedì 31 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia – ore 20:30 – si gioca la finale Scudetto del Campionato Primavera, con le squadre giovanili della Roma e dell’Inter che si contenderanno il titolo. Ultimo atto della stagione dopo che i capitolini di De Rossi hanno dominato la Regular Season con 71 punti, 7 in più rispetto ai nerazzurri, e le semifinali che hanno visto i giallorossi superare la Juventus, mentre l’Inter di Chivu ha battuto il Cagliari. Una delle due prenderà il posto dell’Empoli come campione d’Italia e la lavagna scommesse è equilibrata, anche se la Roma parte con un leggero vantaggio nei pronostici della vigilia visto che il segno 1 è proposto a quota 2,05. In caso di vittoria la Roma conquisterebbe il nono titolo nazionale, raggiungendo così l’Inter e il Torino, al momento le due squadre con più successi. Ha idee ben diverse ovviamente la squadra di Chivu, che è proposta vincente a 3,05. A 3,60 il pareggio.