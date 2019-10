Roberto Finardi, assessore dello sport del comune di Torino lancia la candidatura dell'Allianz Stadium per la finale di Champions League femminile 2022 o 2023: ​"Questa mattina in Giunta comunale è stata approvata la delibera con cui la Città di Torino supporterà la Federazione Italiana Giuoco Calcio nella candidatura italiana per ospitare la finale della Womens Champions League presso l’Allianz Stadium. Con questa delibera intendiamo ribadire la disponibilità della nostra Città ad ospitare manifestazioni sportive di livello e a voler accompagnare il percorso di crescita del calcio femminile sul territorio cittadino e nazionale. Un ringraziamento alla FIGC per avere scelto la nostra Città per questa importante candidatura".