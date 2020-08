All’Estádio da Luz di Lisbona saranno PSG e Bayern Monaco a giocarsi la vittoria della 65esima edizione della competizione calcistica più importante e affascinante di sempre. I due club, vincendo la finale di Champions, possono centrare il Triplete dopo aver già conquistato campionato e coppa nazionale: sarebbe la seconda volta per il Bayern Monaco e la prima in assoluto per il PSG. Se gli uomini di Tuchel appaiono fortissimi sul piano delle individualità, ma meno convincenti su quello del gioco, i bavaresi si presentano in finale come una vera e propria macchina da guerra. Rimarrà impresso nella storia l’8 a 2 rifilato al Barcellona e la vittoria contro il Lione che è stato capace di eliminare la Juventus e il Manchester City. Nel 2020 il club tedesco non ha mai perso ed è stato vittorioso in 24 partite su 25. Il PSG, che domina da anni in Francia, è stato beffato più volte in Europa, ma quest’anno, complice di uno straordinario Neymar, oramai sul podio dei migliori calciatori al mondo, potrebbe essere quello giusto. Le quote sono a favore del Bayern Monaco con la vittoria data a 2,05. Il successo del PSG è invece dato a 3,25. Entrambe le squadre durante la competizione hanno segnato tanti gol - complice una filosofia di gioco molto simile quella tra Flick e Tuchel - ed è quindi interessante per chi si aspetta una partita improntata sul tatticismo l’Under 2.5 dato a 3,00. La combo 2 + Gol vale 3,42 la posta.