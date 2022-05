, finale di Conference League: ci siamo quasi. Quella giallorossa è l'unica squadra italiana ad arrivare fino in fondo in Europa e torna in una finale di una competizione europea dopo 31 anni (l'ultima in Coppa Uefa contro l'Inter). Da Mourinho a Mourinho: il portoghese era sulla panchina dell'Inter l'anno del Triplete, 2010; da quella volta mai più nessuna italiana ha vinto un trofeo in Europa. Mou ci riprova, con la Roma. Qui sotto, la foto della coppa che tra qualche ora verrà alzata dalla Roma o dal Feyenoord.