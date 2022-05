Si apre oggi la nuova fase della vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia che si disputerà l’11 maggio 2022 allo Stadio Olimpico di Roma tra Juventus ed Inter. La prima fase per ottenere il titolo d’accesso per assistere all’atto decisivo della Coppa nazionale si era aperta lunedì 2 maggio 2022, mentre oggi si aprirà un’ulteriore finestra riservata a una fascia di sostenitori. Dalle ore 10 del 4 maggio 2022, fino alle ore 9 del 5 maggio 2022, infatti, potranno acquistare i biglietti gli abbonati Juventus 2019/20 ed i soci Inter Club.