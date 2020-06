Juve-Napoli non sarà una partita come le altre. Vale una finale, certo, ma vale anche il primo trofeo dopo l'incubo Covid-19. Il peggio sembra passato, ma l'allerta resta alta. In Italia e nel mondo del calcio: la premiazione, dunque, sarà self-service. La squadra vincitrice salirà sul palco e non troverà nessuna autorità: prenderà in autonomia le medaglie e la Coppa. Assente anche il presidente Mattarella, che ha preferito non godere di un privilegio tolto a milioni di tifosi che resteranno davanti alla tv.