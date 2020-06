Anche Bobo Vieri sarà protagonista della finale di Coppa Italia: la Lega Serie A, infatti, ha annunciato che 'per far vivere anche sui social la Coppa Italia Coca-Cola, il title sponsor coinvolgerà Bobo Vieri e i suoi ospiti nell’innovativo format di diretta Instagram nato durante il lock down: la “BOBO TV”. Saranno infatti Bobo Vieri, Nicola Ventola e Daniele Adani ad intrattenere i fan su Instagram nel pre-gara, nell’intervallo e nel post-partita'.