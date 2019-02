Ultima chiamata per Maurizio Sarri, ancora una volta contro l''amico' Pep Guardiola: il Chelsea del tecnico italiano, reduce dalla qualificazione agli ottavi di Europa League dopo aver battuto gli svedesi del Malmo ma anche dalla brutta sconfitta casalinga che è costata l'eliminazione dalla FA Cup, affronta alle 17.30 presso la cornice di Wembley il Manchester City del catalano, reduce dalla vittoria di Gelsenkirchen in Champions League e dall'aggancio al Liverpool al primo posto della Premier, nella finale di Coppa di Lega inglese. Curioso che sia proprio l'allenatore ex Barcellona e Bayern a decidere il futuro sulla panchina del Blues del collega, che in caso di sconfitta sarebbe a un passo dall'esonero: proprio quel Guardiola che ha aperto la crisi del Chelsea con quel 6-0 in Premier, che è costato la reazione nervosa di Sarri con la mancata stretta di mano e la caduta del Chelsea al sesto posto in campionato, attualmente fuori dall'Europa. In palio il primo trofeo della stagione: i Citizens ci arrivano dopo aver eliminato Oxford United, Fulham, Leicester e Burton, mentre i Blues dopo aver estromesso Liverpool, Derby County, Bournemouth e Tottenham.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Il Chelsea ha perso quattro delle ultime cinque partite lontano da Stamford Bridge. Non è riuscito a segnare un solo gol in queste quattro sconfitte, subendo 13 gol combinati, sebbene sei di essi appartengano al Manchester City nel 6-0 di inizio mese. Quella è stata una delle 13 vittorie del City nelle ultime 14 partite ufficiali, in cui ha spazzato via gli avversari segnando una media di 3,71 gol a partita. Soltanto nelle loro ultime quattro partite, i Citizens hanno segnato sei gol dopo l'80° minuto, sottolineando la loro tendenza ad accelerare piuttosto che rallentare a fine partita. L'attaccante del City Sergio Agüero ha segnato una tripletta nell'ultimo testa a testa, e ha 15 gol in carriera contro il Chelsea (su 17 presenze).



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Luiz, Emerson; Kante, Jorginho, Barkley; Pedro, Hazard, Willian



Manchester City (4-3-3): Ederson; Zinchenko, Laporte, Otamendi, Walker; D. Silva, Fernandinho, de Bruyne; Sterling, Aguero, B. Silva.​ h 17.30 Wembley: Chelsea-Manchester City 0-0 LIVE





LA CRONACA:



10' - Zinchenko ferma Kante lanciato in porta, l'arbitro sorvola ma era calcio di punizione.



1’ - Fischio d’inizio del direttore di gara Moss, è il Chelsea a muovere il primo pallone: fuori clamorosamente il Pipita Higuain.