Sono state rese note le designazioni arbitrali della finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter in programma mercoledì alle ore 21:00.



Arbitro: Massimiliano Irrati di Pistoia

Assistenti: Carbone-Lo Cicero

Quarto uomo: Fabbri

Var: Mazzoleni

Avar: Marini

AA ris: Ranghetti



Per il 43enne nato a Firenze (ma residente a Pescia, nel pistoiese) sarà la prima volta come direttore di gara dei nerazzurri quest'anno, mentre a ottobre fu designato per Atalanta-Fiorentina 1-0.