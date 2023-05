Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, parla ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio con il Torino: "Questa partita ha confermato il grande spirito di questa squadra, siamo tornati venerdì ed eravamo stanchi, in primis l'allenatore. E invece anche qui abbiamo dato grande fastidio ad un avversario tosto, vuol dire che la squadra sta bene di testa e fisicamente. Non è facile gestire tutti questi impegni così ravvicinati, ma è un momento bellissimo per tutti. Giocando tutte queste partite siamo venuti fuori alla grande ed abbiamo meritato queste due finali".



Italiano prosegue: "C'è grande fiducia in vista di mercoledì e non proviamo vergogna nel dire che loro, i nerazzurri, sono più forti, non solo di noi ma anche di quasi tutti in Italia. Nelle due gare di campionato abbiamo giocato a viso aperto contro l'Inter, seguendo i nostri principi. Saponara? Solo fatica, adesso iniziano anche i primi caldi, è normale. La mia crescita come allenatore? Faccio questo lavoro con amore e passione, arrivano anche i risultati che alla fine sono la cosa più importante. Adesso giochiamoci al massimo queste due finali, poi per il futuro si vedrà..