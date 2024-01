Finale di Supercoppa cercasi per Inter e Lazio: nerazzurri favoriti a 1,67

La nuova formula della Supercoppa Italiana ha fatto il suo esordio in questa stagione. Non più una semplice finale secca, giocata anche in estate, ma tutto spostato a metà stagione. Si vola in Arabia, soprattutto per motivi economici, dove a contendersi il titolo sono chiamate Inter, Lazio, Napoli e Fiorentina. Quest’ultime sono state protagoniste ieri nella sfida d’apertura terminata 3 a 0 a favore dei campioni d’Italia in carica che accedono alla finale di lunedì prossimo. Ben più attesa la gara tra Inter e Lazio di questa sera alle 20 che intreccia motivi di campo e storie personali, specialmente con il consueto richiamo al passato per Simone Inzaghi. Pochi problemi di formazione per l’Inter che dovrà rinunciare solo all’infortunato di lungo corso Cuadrado. La società si è già mossa per rimpiazzarlo sul mercato ma ora tutte le voci si azzerano per provare a riconfermarsi campioni. L’Inter scenderà in campo con il consueto 3-5-2 in cui Acerbi guiderà la difesa affiancato da Pavard e Bastoni davanti a Sommer. Per il resto formazione titolarissima dalla cintola in su con Dumfries e Dimarco recuperato sulle fasce. In avanti, neanche a dirlo, Thuram appoggerà Lautaro Martinez. Panchina per Arnautovic e Sanchez che non stanno assicurando l’auspicato contributo.. La Lazio, dal canto suo, proverà a sovvertire i pronostici. I biancocelesti hanno le potenzialità per giocarsela con chiunque ma dando il 100%. Il 4-3-3 ripartirà dal rientro di capitan Romagnoli al centro della difesa in coppia con Patric. A centrocampo chance per Vecino, il grande ex insieme a Rovella e Guendouzi. In attacco Immobile dovrebbe ancora partire dalla panchina con Castellanos fuori per infortunio. Felipe Anderson agirà da falso nove con Isaksen e Zaccagni ai lati. Per gli analisti nerazzurri superfavoriti e 2 della Lazio bancato alto a 6.00, con l’1 a 1.67 e l’X che moltiplica per 3.65. Soliti uomini gol nella speciale classifica del possibile primo o ultimo marcatore della gara nei novanta minuti di gioco regolari. Lautaro Martinez è il leader a 4,25, Thuram segue a 6,50, Calhanoglu a 7,50, Arnautovic a 7,75, Sanchez a 8,25, Mikhtaryan a 10,00 Immobile a 10,50 e Klassen a 10,00 poi a seguire anche tutti gli altri.