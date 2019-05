Ci siamo, Madrid è pronta: è tempo di finali di Champions. Sabato Tottenham e Liverpool si contenderanno la coppa dalle grandi orecchie reali, oggi in palio c'è la sua versione digitale: a partire dalle 13 al Wanda Metropolitano si giocherà la finalissima della eChampions League, torneo ufficiale su Fifa 19 Ultimate Team organizzato da EA SPORTS e Uefa che metterà uno di fronte all'altro gli otto migliori giocatori della competizione. In palio la gloria, 100mila dollari per i vincitori e un VIP ticket per la finale.



MODALITA' E FINALISTI - I videogiocatori e i loro coach prenderanno parte a un draft eChampions League e comporranno la propria formazione scegliendo tra i calciatori che hanno partecipato alla fase a gironi della UEFA Champions League. Unico team italiano a partecipare, i Mkers si affidano al loro nuovo acquisto: debutto con il team per l'olandese Lev Vinken che, per l'occasione, farà esordire anche la nuova divisa firmata Armani Exchange.



Di seguito gli otto finalisti.



DrNightWatch (Bulgaria)

AlanAvi (USA)

coL Joksan (USA)

TG Zezinho (Brasile)

Rafsou (Francia)

NYC_Chris (USA)

Marcuzo (Danimarca)

xLevVinken (Olanda)



SEGUI LIVE - L'evento sarà trasmesso LIVE dai canali Twitch e YouTube ufficiali di EA SPORTS, ma non solo: Calciomercato.com offre la possibilità di monitorare l'evento e di viverlo con pro gamer Daniele 'Prinsipe' Paolucci che, con i suoi ospiti seguirà e commenterà le partite di Lev Vinken e degli altri giocatori dal Mkers Hub al FAFI Sports. Non perdetevi neanche un secondo della prima eChampions League!