La serata decisiva è arrivata, chi va in Serie A assieme a Benevento e Crotone? Alle ore 21.15, presso lo Stadio Picco di La Spezia, Spezia e Frosinone si affrontano per stabilire quale sarà la terza neopromossa, tramite i playoff, dopo le due squadre salite in A durante la stagione regolamentare: va infatti in scena il ritorno della finale degli spareggi promozione, dopo la vittoria per 1-0 dei liguri allo stadio Benito Stirpe della città ciociara, sabato scorso. La squadra di Vincenzo Italiano è a un passo dallo storico ritorno in massima serie dopo le esperienze nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, mentre per quella di Nesta sarebbe un ritorno soltanto due anni dopo. Lo Spezia ha eliminato il Chievo in semifinale, mentre il Frosinone ha fatto fuori Cittadella nei quarti e Pordenone in semifinale, entrambe dopo aver perso la gara di andata. Il Frosinone, per avere ragione dello Spezia e festeggiare il ritorno in Serie A, dovrà vincere con due gol di scarto: in caso di parità al termine dei 180', ad essere promossa sarebbe la squadra di Italiano, grazie al miglior piazzamento in classifica nella regular season (terza contro ottava).



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Terzi, Erlic, Vitale; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Nzola, Galabinov, Gyasi.



FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Salvi, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Novakovich, Ciano.​





