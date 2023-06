Altra piccola impresa del Lecco di Luciano Foschi, che si aggiudica l'andata della finale playoff di Serie C battendo allo Zaccheria il Foggia, in rimonta per 2-1. Parte forte la squadra di Rossi che passa in vantaggio dagli sviluppi di un angolo con Leo. Il Lecco tiene botta e viene fuori: al 29' arriva il pareggio di Pinzauti di testa. Nella ripresa, il Foggia riparte con grande veemenza, ci prova con Di Noia e Ogunseye ma all'87' punizione di Lepore all'incrocio. L'arbitro di Bergamo annulla un gol regolare all'ex attaccante del Modena. Domenica il ritorno.



IL TABELLINO



FOGGIA-LECCO 1-2



7' Leo (F), 29' Pinzauti (L), 87' Lepore (L)



FOGGIA (3-5-2): Dalmasso; Leo, Kontek, Rizzo; Bjarkason (46' Garattoni), Frigerio (72' Petermann), Di Noia, Schenetti, Costa; Peralta (74' Iacoponi), Ogunseye (82' Beretta). All. Rossi



LECCO (3-5-2): Melgrati; Lepore, Bianconi, Celjak; Galli (67' Lakti), Zuccon, Girelli, Zambataro, Tordini (46' Ardizzone, 53' Stanga); Pinzauti (67' Doudou), Buso (84' Bunino). All. Foschi



Ammoniti: Di Noia, Petermann