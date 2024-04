Finale Uefa Youth League, Olympiacos-Milan le formazioni ufficiali: ci sono Camarda e Zeroli

Appuntamento con la storia.Sia Grecia che Italia non hanno mai avuto una squadra in finale di questa competizione. La semifinale è stata la terza vittoria stagionale per l'Olympiacos ai rigori, inclusa l'epica vittoria per 6-5 contro l'Inter agli spareggi; ha anche battuto il Lecce con un risultato complessivo di 6-2 nel primo turno del percorso Campioni nazionali. L'allenatore Sotiris Sylaidopoulos torna in panchina, dopo aver scontato una squalifica in semifinale.Il Milan, sconfitto in semifinale contro l'Hajduk Spalato la scorsa stagione, quest'anno ha fatto meglio, dopo aver vinto il girone che comprendeva anche Borussia Dortmund, Newcastle United e Paris Saint-Germain e prima di mostrare la propria abilità ai rigori nella fase a eliminazione diretta contro Braga, Real Madrid e, venerdì, Porto.

PRIMO TEMPO

Sina; Kostoulas; Koutsidis, Prekates; Koutsogoulas, Bakoulas, Mouzakitis, Alafakis; Papakanellos, Pnevmonidis; Kostoulas.Raveyre; Magni; Simic, Nsiala, Bartesaghi, Stalmach, Malaspina, Zeroli; Scotti, Camarda, Sia.: John Brooks ENGLee Betts ENG - Akil Howson ENG: Darren England ENG: David Coote ENG: Jarred Gavan Gillett ENG