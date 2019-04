Il grande giorno è arrivato, è andata in scena oggi pomeriggio al Centre Sportif de Colovray di Nyon alle ore 18 la sfida finale di UEFA Youth League 2019 tra Porto e Chelsea, che si sono affrontati nell'epilogo della competizione europea riservata alle formazioni Under 19. I lusitani trovano il loro primo titolo vincendo per 3-1 grazie alle reti di Vieira, Diogo Queiros e Sousa che vanificano il gol di Redan, mentre per gli inglesi una vittoria avrebbe rappresentato il terzo successo in un torneo nato solamente sei anni fa (nel 2014/15 e 2016/17 i precedenti trionfi dei Blues).



IL CAMMINO DI PORTO E CHELSEA - Il Porto arrivava alla finale dopo aver superato con un netto 3-0 l'Hoffeneheim in semifinale: i ragazzi guidati da Mario Silva nella competizione hanno anche eliminato il Midtjylland nei quarti e il Tottenham negli ottavi, sempre senza subire reti. Cammino più complicato invece per il Chelsea: gli inglesi in semifinale hanno infatti vissuto un remake della finale persa lo scorso anno contro il Barcellona, vincendo ai rigori, come ai quarti dove ra riuscito a superare la Dinamo Zagabria sempre dagli undici metri dopo che i supplementari erano terminati 2-2, mentre negli ottavi i Blues hanno invece sconfitto per 2-1 il Montpellier.



LE STELLE DA SEGUIRE - Le italiane Inter e Napoli sono state eliminate nei rispettivi gironi e Juventus e Roma sconfitte da Dinamo Kiev e Midtjylland negli ottavi di finale: i talenti in rampa di lancio nel Porto sono soprattutto Romario Barò, centrocampista classe 2000 e capitano del Portogallo Under 19, Diogo Leite, difensore centrale classe 1999, e il giovanissimo attaccante del 2002 Fabio Silva, autore di 5 reti e 4 assist nella competizione. A catturare le maggiori attenzioni nella formazione del Chelsea di Joe Edwardsn sono invece Billy Gilmour, centrocampista scozzese classe 2001, Daishwn Redan, attaccante cresciuto nelle giovanili dell'Ajax, e Charlie Brown, capocannoniere della competizione con i suoi 12 goal in 8 gare.





LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Porto (4-4-2): Diogo Costa; Tomas Esteves, Diogo Queiros, Diogo Leite, Tiago Lopes; Joao Mario (dal 62' Sousa), Ndiaye, Vieira (dal 71' Pereira), Torres; Fabio Silva (dall'89' Takang) ,Romario Barò (dall'89' Borges).



Chelsea (3-5-2): Ziger; Colley, Guehi, Maatsen; Lamptey (dal 76' Brown), Gilmour, McEachran, Gallagher (dal 76' Anjoran), Familio-Castillo; Redan, McCormick. ​





h ​18 Nyon, Centre Sportif de Colovray: Porto-Chelsea 3-1 - ​17' Vieira (P), 52' Redan (C), 55' Diogo Queiros (P), 75' Sousa (P)







LA CRONACA:



93' - Termina il match, il Porto vince la sua prima Youth League.



88'- Ancora Porto, con Ferreira che calcia fuori di poco.



85' - Botta dalla distanza di Gilmour, para Diogo Costa.



79' - Occasione per il poker Porto, che sfiora la rete con Torres.



75' - TRIS PORTO, SOUSA! Tris del Porto: Romario Barò serve al centro dell'area Sousa, che effettua un tiro non irresistibile. Papera clamorosa di Ziger, che lascia passare il tiro e subisce il terzo gol della serata.



72' - Grande intervento di Diogo Queiros, che stoppa Familio-Castillo lanciato a rete. 55' - VANTAGGIO PORTO, DIOGO QUEIROS! ​Incredibile gol del Porto, che torna avanti: azione d'angolo, Fabio Silva rimette in mezzo per Ndiaye che lavora il pallone, tiro di Joao Mario. Ziger para due volte ma entrambe respinge sul capitano del Porto Diogo Queiros che riesce a mettere dentro.



53' - Porto subito pericoloso con Joao Mario, para Ziger



52' - PARI DEL CHELSEA, REDAN! Pari del Blues: dalla destra Familio-Castilio crossa, esce malissimo il portiere Diogo Costa e Redan ne approfitta anticipandolo con un preciso colpo di testa. Quinto gol in Youth League per l'olandese.



46'- Inizia il secondo tempo.



45' - Fine del primo tempo.



44' - Ancora Chelsea, ancora McCormick: questa volta il tiro è angolato, bravo a parare l'estremo difensore portoghese.



42' - Chelsea sprecone, ancora McCormick lanciato a rete spara su Diogo Costa.



34' - Altra occasione per il Porto, vicino al 2-0 grazie a un preciso diagonale di Joao Mario fuori di poco.



19' - Il Chelsea sfiora subito il pari con Gilmour, azione fermata per offside.



17' - GOL DEL PORTO, VIEIRA! Grande discesa di Torres sulla destra, palla in mezzo per Vieira che non può sbagliare. Prima rete per il centrocampista in Youth League.



14' - Clamorosa occasione per Fabio Silva, che controlla in maniera splendida in area, salta il portiere ma colpisce male e non riesce a depositare in rete.



9' - Ancora Lamptey, ancora discesa poderosa: cross in mezzo, McCormick si divora la rete del vantaggio.



8' - Ottima iniziativa di Lamptey che serve Gallagher il quale, da buona posizione, spedisce fuori.



1' - Fischio di inizio.