Dopo l’amarezza per la mancata qualificazione al Mondiale l’Italia di Mancini riparte da Wembley, lo stadio della festa per l’Europeo vinto contro l’Inghilterra. La Finalissima, in programma mercoledì 1° giugno alle 20:45, è la sfida tra i campioni d’Europa ed i vincitori della Coppa America. L’Italia affronterà dunque l’Argentina di Scaloni in quella che sarà l’ultima gara ufficiale con la maglia della nazionale azzurra per Giorgio Chiellini. Sarà invece la prima apparizione per Wilfred Gnonto, attaccante classe 2003. La lavagna scommesse vede i sudamericani favoriti a 2,57, contro il segno 1 a 2,85 ed il pareggio, che porterebbe direttamente ai calci di rigore, a 3,05. Tra i possibili marcatori del match Lionel Messi è il più atteso nella formazione biancoceleste e una sua rete vale quota 2,50, mentre per la formazione azzurra Insigne si caricherà sulle spalle l’attacco ed una sua rete a Londra vale quota 4,00.