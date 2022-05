Il nome è affascinante: Finalissima. È la nuova competizione introdotta dalla Uefa e dalla Conmebol (la confederazione sudamericana), che assieme hanno creato una Supercoppa per nazionali. Da una parte i campioni d'Europa, dall'altra i vincitori della Coppa America. La prima Finalissima è Italia-Argentina, che mercoledì sera a Wembley – nello stadio che lo scorso 11 luglio incoronò gli Azzurri – aprirà il ciclo di cinque partite di fine stagione che proseguirà con le quattro di Nations League. Di fronte l'Italia si troverà Messi, ma anche tanti altri protagonisti del campionato di Serie A: sulla lavagna Snai, l'Argentina parte avanti, con il «2» (l'Italia gioca formalmente in casa) a 2,60. La vittoria azzurra è a 2,95, con il pareggio a 3,50. L'eventuale segno «X» non porterebbe le due squadre ai tempi supplementari ma direttamente ai calci di rigore: nel testa a testa per l'alzata della coppa, l'Argentina è a 1,80, con l'Italia a 1,97, con le quote che si pareggiano a 5,25 in caso di vittoria dal dischetto. Nell'Under/Over, le quote pendono tutte dalla parte del risultato con meno di tre gol a 1,53, con l'esito "alto" addirittura a 2,35. E sempre in tema di porte blindate, il No Goal a 1,77 si fa preferire al Goal a 1,95. Finì con Under e No Goal (2-0 per l'Argentina) anche l'ultima sfida tra le due squadre, che si giocò nel 2018 sempre in Inghilterra, ma a Manchester: un altro 2-0 per l'Albiceleste vale 12 volte la posta. Sarà l'ultima partita con la maglia della Nazionale per Giorgio Chiellini, che ci tiene a chiudere bene: un gol del capitano vale 15 volte la posta e, da difensore, è – logicamente – in fondo alla lavagna dei marcatori guidata da Messi a 2,75, con Lautaro Martinez a 3,00 e Dybala a 3,50, al pari di Alvarez e dei primi due italiani, Gianluca Scamacca e Andrea Belotti. Messi è anche il primo marcatore più probabile, a 5,25.