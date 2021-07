Lorenzo Insigne è uno dei grandi protagonisti dell’Italia targata Mancini a Euro 2020. Il fantasista napoletano sta giocando un gran torneo, prendendosi sulle spalle l’attacco della Nazionale con prestazioni di alto livello. La rete siglata al Belgio, con il suo marchio di fabbrica, è sicuramente il punto più alto toccato da Insigne all’Europeo, sperando che possa ripetersi già martedì contro la Spagna. Aspettando la conclusione della manifestazione, c’è ancora da capire il suo futuro: è possibile che lasci il Napoli?



SITUAZIONE BLOCCATA - Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2022 e negli ultimi mesi più volte le parti hanno parlato di un possibile rinnovo, senza però trovare un accordo di massima. Gli ultimi contatti non sono stati positivi. Quando pochi giorni fa il presidente De Laurentiis è apparso in conferenza stampa, interrompendo un silenzio durato mesi, le sue parole hanno lasciato più di qualche dubbio: “Dopo gli Europei ci si incontrerà, si parlerà e sarà quel che sarà”. Dichiarazioni che non fanno stare tranquilli i tifosi partenopei, che vorrebbero trattenere il loro capitano e leader tecnico. Adesso, però, Insigne è concentrato su Euro 2020 e con le sue prestazioni potrebbe aver già attirato diverse sirene, dall’Italia ma anche dall’estero, dove è sempre stato apprezzato. Situazione spinosa quella che si è ritrovato a gestire il Napoli.