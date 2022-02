Dopo 6 mesi in cui i viola sono passati dal lottare per la salvezza ad essere in corsa per una qualificazione europea, la lente di ingrandimento si sposta sulla situazione contrattuale dell’allenatore. Il contratto di Vincenzo Italiano, firmato solo 8 mesi fa, parla chiaro: l’accordo è valido due anni fino al giugno 2023, ma al suo interno conterrebbe una clausola molto particolare.



Sono in molti a credere che l’allungamento del contratto dell’allenatore, Vincenzo Italiano, sia un’assoluta priorità per la Fiorentina, per questo questa mattina, nell’edizione odierna de La Nazione, si è provato a fare il punto della situazione sul futuro del tecnico. Esiste nel contratto una clausola di rinnovo unilaterale che può prolungare il tutto di un’ulteriore stagione. Entrando nel dettaglio il quotidiano spiega come questa postilla, di carattere unilaterale, possa portare ad un rinnovo dell’accordo fino a giugno 2024: ad una quota fissa e già sottoscritta, potrà essere accompagnata una parte variabile e legata ai risultati raggiunti sul campo.



Ma, clausola o non clausola, crediamo che il club viola, quando sarà il momento, per prolungare il proprio rapporto con il tecnico, sceglierà comunque la via del colloquio cercando magari di strappare un ulteriore anno in più di legame.