Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Sky dopo la vittoria sull'Atalanta:"Igor è cresciuto tanto in personalità. Ha un gran mancino e vede le linee di passaggio. Non ha timore ed è molto attento, ha innalzato la qualità in tutto e lo sto premiando. Chi dimostra crescita è giusto che abbia la possibilità di scendere in campo.. Aggrappati alla grande identità nostra abbiamo dimostrato anche che con altri tutto può continuare. Gol subito (poi annullato)? Il meccanismo cerchiamo di migliorarlo, leggiamo bene le palle frontali ma sulle palle laterali ma qualcuno non corre ancora velocemente. O si scappa o tutti insieme bisogna assorbire chi arriva dietro. Stavamo rovinando con quest'episodio una grande prestazione. Mio contratto? Commisso mi ha detto con una battuta che se raddoppiamo i punti abbiamo fatto un gran lavoro, ancora non ci sono riuscito, vediamo un po'. Rocco la fa facile, ora abbiamo queste partite che, se le affrontiamo tutte con questo spirito, possiamo competere con chi è davanti. Quando si arriva da anni difficili bisogna raggiungere prima la quota per giocare sereni".E poi a Dazn: “Mi ha fatto un enorme piacere ma Allegri dicendo che ci siamo anche noi per il quarto posto vuole metterci pressione. È chiaro che noi siamo felici di stare qui, siamo felici perché abbiamo ribaltato il trend degli ultimi anni, accantonando la sofferenza. Se miglioriamo altri aspetti possiamo giocare in maniera diversa. Servono più gol dagli esterni, abbiamo perso un finalizzatore ma Piątek fa gol. Dobbiamo curare qualche dettaglio, possiamo migliorare”.