Con qualche secondo di anticipo, come se non potesse più aspettare, l’uruguaiano. In quel momento. Quello che ha provato in quel momento non lo sa spiegare nemmeno lui. “É pazzesco – dirà a fine partita - Non è possibile spiegare la felicità che sto provando. Ho provato tristezza altre volte, ma sapevo che ad un certo punto sarebbe successo.”. Non ha nemmeno il tempo di realizzare che. Poi, una volta in piedi,. Così emozionato non lo si aveva mai visto. Il perché lo si capisce però.Le aveva provate tutte Messi per vincere un trofeo con la sua nazionale e ci era andato vicinissimo più di una volta. Faceva già parte della Seleccion che nelvenne eliminata ai quarti di finale dai padroni di casa al Mondiale tedesco, ma era solo un ragazzino., entrambe dopo lo 0-0 di tempi regolamentari e supplementari, entrambe perse ai rigori, la seconda volta sbagliando dal dischetto. Poi ancora il Brasile due anni fa in semifinale, sempre nel continente. Sempre con il Brasile,. Ecco perché, quando Messi dice che Dio (se stesse parlando proprio di quel Dio o del Dio del calcio non ci è dato sapere) stava preparando questo momento, bisogna credergli.La vittoria di stanotte è stata una liberazione, da quella maledizione che lo tormentava da tanto tempo e che gli aveva causato l’antipatia del popolo Argentino, del suo popolo, che, come se fosse sua la colpa di essersene andato e non di un paese che non poteva garantirgli le cure necessarie per farlo diventare quello che è diventato,, come se avesse avuto scelta. Stanotte si è liberato di tutto questo, dimostrando di non essere un pecho frio, ma un sentimentale argentino, che non si era mai emozionato così per una vittoria con il suo amatissimo club.- La vittoria di stanotte poi è stato il suo biglietto d’invito per sedersi al tavolo di Maradona.. La questione causa praticamente uno scontro generazionale (fra chi non ha mai visto Maradona e chi invece lo ha visto ma non vuole guardare Messi con gli occhi dell’obbiettività) e continentale (fra Europei e Argentini). Una cosa è certa,. Ha avuto due possibilità di segnare, ma, ha cercato l’opera d’arte, senza accontentarsi di un banale gol, per rendere ancora più epica e memorabile la serata, ma ha esagerato, lasciando impunita per due volte la difesa verdeoro. A limitare l’amico-rivale Neymar ci hanno pensato gli altri 8, 9 con il portiere Martinez, autore di due o tre parate importanti., rosarino come lui, ma cresciuto nel Rosario Central (come anche Lo Celso), che aveva dovuto saltare la finale del 2014, nel momento migliore della sua carriera.qualcuno che da lassù stava sicuramente guardando la partita e che non ne poteva più di aspettare che il suo erede lo raggiungesse lì dove nessun altro può sedersi.