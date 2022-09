Si sblocca in Transnistria la stagione di Cristiano Ronaldo. Nella partita di Europa League in cui è impegnato il suo Manchester United, in casa dello Sheriff Tiraspol, l'asso portoghese al minuto 39 ha segnato il gol del momentaneo 0-2, nonché il primo della sua annata, all'ottava presenza. Primo centro per lui in carriera anche in Europa League.