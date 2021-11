Il presidente della Figc, Gabriele Gravina ringraziato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando e la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali per i provvedimenti sul calcio nella Legge di Bilancio: "Si tratta di un atto rivoluzionario, che genererà ricadute positive in campo economico, ma soprattutto sociale".



I club professionistici potranno stipulare contratti di "apprendistato professionalizzante" per i calciatori fino a 23 anni di età, anche se bisogna ancora capire su quale fascia di ingaggi sarà possibile usufruire di questi sgravi fiscali fino a tre stagioni.



Altri sgravi fiscali sono previsti nell'articolo 42 per gli avanzi di gestione delle federazioni sportive: "Gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Ires e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta sull'attività regionale". Tradotto: la Figc potrà disporre di più risorse (10 milioni all'anno se continuerà il trend positivo) per aiutare tutto il sistema calcio, a patto che almeno il 20% sia investito in infrastrutture, settori giovanili e attività paralimpica.



Niente da fare per la sospensione del decreto dignità, che vieta sponsorizzazioni e pubblicità delle aziende di scommesse nel campo sportivo.

Per quanto riguarda invece la sospensione e la rateizzazione dei versamenti fiscali e contributivi bisognerà aspettare la conversione in legge decreto fiscale.