Adaro Minerals Indonesia Tbk è la regina dell'anno in borsa con un +1595% fatto segnare da inizio 2022 ad oggi stracciando tutte le altre 2803 società per azoni dell'indice Bloomberg World. La piccola società fu quotata presso la Borsa di Jakarta a inizio gennaio con un collocamento da 58 milioni di dollari che oggi si sono trasformati in 4,5 miliardi. Ma chi c'è dietro questo nuovo colosso energetico? Il nome, conferma Repubblica, forse dice poco, ma è niente meno che la capogruppo della famiglia Thohir.



Sì, proprio la famiglia da cui in Italia e in casa Inter, abbiamo avuto modo di conoscere Erick Thohir, da tre anni ministro degli Affari economici dell'Indonesia ed ex-presidente e proprietario del club nerazzurro acquistato nel 2013 da Massimo Moratti. E se allora erano tanti i dubbi sul patrimonio del magnate indonesiano oggi gli stessi sono spariti, complice la crisi energetica globale che ha fatto schizzare alle stelle il valore dell'azienda leader nel paese nell'estrazione del carbone. E se i tifosi nerazzurri vedono oggi con grande preoccupazione alla crisi subita dal gruppo Suning, i rimpianti oggi crescono per l'exploit della vecchia proprietà.