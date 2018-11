: il Frosinone gioca una partita lodevole ma lui viene impegnato pochissimo. Amministra possibili criticità senza patemi.: terzino destro inchiodato al suo posto. Ben poche le sue galoppate sul versante di competenza. Contiene la freschezza di Beghetto.: è il capitano viola dalla scomparsa del buon Davide Astori. Stopper roccioso ma in grado pure di alzare la testa e smistare il pallone.: centrale difensivo dalle generalità artistiche. Si lascia guidare dal collega di reparto ed è bravo nel non commettere errori da penna rossa.: è il terzino sinistro ospite e della Nazionale azzurra. Spinge con i tempi giusti per sostenere la fantasia di Chiesa. Sulla sua punizione dal limite Sportiello si tuffa e repinge.: l'impressione è che il vestito dell'intermedio di centrocampo gli stia fin troppo stretto. Si limita alle giocate essenziali in quella anonima posizione.: è la mente della mediana toscana. Dinamico, atletico e preciso nel dettare i ritmi. Già dalla scorsa stagione aveva preso le chiavi del centrocampo di Pioli.: il suo fosforo è ossigeno puro per la compagine ospite. Elemento in teoria utilissimo anche per la nostra Nazionale. La rete è il premio adeguato alla sua prestazione.(dal 30' s.t.: si muove con accettabili doti balistiche. Sostituisce con dignità l'uomo partita).: designato dalla maggior parte della critica pallonara dello stivale come il degno erede del padre Enrico. Mette sul piatto la solita prova partita inesauribile per velocità e qualità.una serata poco incisiva per le sue velleità di cannoniere. Dal padre ha certamente ripreso quella "garra" ormai famosa. Le soddisfazione personali arriveranno, adesso è tempo di pazientare.(dal 40' s.t..): speranza croata non ancora esploso. Alla Juventus, complice pure qualche problema fisico, non ha trovato spazio. Ora a Firenze cerca stabilità per esprimere doti tecniche importanti.(dal 20' s.t.: entra al posto del croato e stazione sulla corsia destra per coprire la fascia galoppata da Beghetto).All.: le squadre da lui guidate negli anni hanno sempre espresso un gioco a tratti spumeggiante. Rispetto alla scorsa annata la Fiorentina pare ancora un cantiere aperto. Chiesa, Simeone, Benassi e Pezzella sono le pedine che formano la base. Il resto lascia ben sperare per il domani del sodalizio toscano.