Riccardo Sottil e Aleksandr Kokorin hanno la responsabilità di certificare con le prestazioni la bontà delle scelte della Fiorentina sul mercato: il Corriere Fiorentino scrive che per il primo, controriscattato dal Cagliari, la società viola ha fatto un investimento importante, e proprio per questo non ha mai pensato di inserirlo nella trattativa per Berardi. Il ragazzo con il numero 33 non è ancora sceso in campo dall'inizio, ma avrà la sua occasione, in attesa di un rinnovo (scadenza 2024) al quale le parti stanno lavorando da tempo. Kokorin invece è circondato dallo scetticismo, ma sarà lui, a meno di invenzioni di Italiano, a ricoprire il ruolo di prima punta in caso di assenza di Vlahovic.