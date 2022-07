L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per la seconda parte del ritiro, che si dividerà tra Austria e una tournée in Spagna. Esclusi dall'elenco Dragowski, Kokorin e Pulgar, tutti e tre in uscita.



Ecco la lista:



PORTIERI

Cerofolini Michele 1999

Gollini Pierluigi 1997

Terracciano Pietro 1990

ROSATI Antonio 1983



DIFENSORI

Dodo Domilson 1998

Venuti Lorenzo 1995

Biraghi Cristiano 1992

Terzic Aleksa 1999

Favasuli Costantino 2004

Milenkovic Nikola 1997

Martinez Quarta Lucas 1996

Igor Julio 1998

Nastasic Matija 1993

Rasmussen Jacob 1997



CENTROCAMPISTI

Amrabat Sofyan 1996

Mandragora Rolando 1997

Bianco Alessandro 2002

Benassi Marco 1994

Bonaventura Giacomo 1989

Zurkowski Szymon Piotr 1997

Duncan Joseph Alfred 1993

Maleh Youssef 1998



ATTACCANTI ESTERNI

Gonzalez Nicolas 1998

Ikoné Jonathan 1996

Saponara Riccardo 1991

Sottil Riccardo1999



ATTACCANTI CENTRALI

Jovic Luka 1997

Kouame Christian Michael 1997

Cabral Arthur 1998