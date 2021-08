La Fiorentina sta seriamente valutando l'addio di Dusan Vlahovic con l'offerta da 70 milioni di euro dell'Atletico Madrid pronta per essere accettata. In caso di addio sono 3 i candidati ideali per sostituirlo: Kean in uscita dall'Everton, Belotti che non rinnova con il Torino e Scamacca tornato al Sassuolo dopo il prestito al Genoa.