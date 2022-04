L’edizione odierna de La Repubblica Firenze, a poche ore dalla semifinale di ritorno tra Juventus e Fiorentina ha fatto il punto della situazione in casa viola, cercando di analizzare le sensazioni e i motivi per i quali la squadra di Italiano potrebbe riuscire ad avere la meglio sui più quotati bianconeri. Il quotidiano spiega come stasera in gioco ci sia più di una semplice finale ma addirittura il futuro stesso del progetto viola. Ovviamente il primo effetto di un‘eventuale vittoria è il raggiungimento della finale: un’ulteriore opportunità che darebbe alla Fiorentina di tornare in Europa. Il secondo sarebbe rappresentato dal battere la Juventus, che sancirebbe l’ennesimo passo avanti ma non solo: eliminare la Juventus sarebbe una prova di forza così grande che darebbe una bella spinta anche in campionato, la classifica è talmente corta che i viola possono davvero provare a sognare. Il terzo motivo è rappresentato dal mercato. Una squadra che gioca la finale di Coppa Italia, e magari arriva a qualificarsi in Europa, aumenta il suo prestigio internazionale e la sua appetibilità, riuscendo a convincere anche gli ultimi indecisi sulle reali ambizioni del progetto gigliato. L’ultimo punto, ma non il meno importante, è rappresentato da Commisso: per il presidente italoamericano riuscire a riportare la Fiorentina in finale di Coppa Italia in così poco tempo sarebbe una bella medaglia da appuntare sul petto del presidente.