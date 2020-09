Un bomber per la Viola. Nonostante la rosa di mister Iachini presenti tantissimi giovani attaccanti, da Cutrone a Vlahovic fino a Kouamé, la Fiorentina è a caccia di un attaccante centrale esperto che possa magari fare da chioccia a una nidiata di giovani rampanti. Così i betting analyst vedono una corsa a due per essere il nuovo beniamino del Franchi con un possibile terzo incomodo. Se, da tempo, vedere Gonzalo Higuain vestirsi di viola è molto probabile, vista la quota a 2,00, negli utlimi giorni sono salite fortemente le quote di Krzysztof Piatek. Il bomber polacco, ex Genoa e Milan e attualmente in forza all’Hertha Berlino, vuole tornare in Italia e sarebbe il profilo ideale per Iachini: così il suo approdo alla Fiorentina si gioca a 2,75. Chissà però che tra i due litiganti alla fine a spuntarla non sia il terzo incomodo, quel Mario Mandzukic sempre nei pensieri delle squadre di Serie A. Vedere l’attaccante croato al fianco di Ribery pagherebbe 6 volte la posta.