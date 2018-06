Continua il casting in mediana per la Fiorentina, a caccia dell’erede di Badelj (cercato da Zenit, Napoli e Milan): nel mirino Pulgar (Bologna), Appelt Pires (Leganes) e Henderson (Bari). Davanti il sogno resta Pjaca (Juve), come esterno offensivo fari puntati su De Paul (Udinese, ma c’è da battere il Porto) ed Edmilson (Standard Liegi). Intanto ieri Corvino ha visto l’agente Simonian: sempre secondo la Gazzetta dello Sport, nel menù Ardaiz (Danubio), Pity Martinez (River) e Cuello (A. Tucuman).