Oltre che in attacco, la Fiorentina cercherà rinforzi anche a centrocampo. Come scrive La Nazione, Iachini ha chiesto alla società un mediano. Un giocatore capace di funzionare come interdittore e allo stesso tempo essere in grado di far ripartire il gioco viola con le idee e il passo giusti. Il primo nome è stato quello di Duncan del Sassuolo con il club emiliano pronto a trattare il cartellino del giocatore ma sulla base di un’operazione di prima fascia a livello finanziario. Tutto questo non significa che la Fiorentina oggi abbia fatto un passo indietro, ma di sicuro, Pradè e Barone, oltre a Duncan, andranno a valutare anche altre situazioni di mercato, come per esempio Meitè del Torino.