La sindaca di Empoli Brenda Barnini ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della possibilità che la Fiorentina possa giocare al Castellani di Empoli durante i lavori di rifacimento del Franchi. Queste le sue parole: "Si parla d'indiscrezioni. DI ufficiale non c'è niente. Mi aspetto che Nardella mi convochi per parlarne. Ci sono aspetti critici, le città che hanno due squadre in un impianto sono quelle un po' più grandi. Ovviamente ci dovrebbero essere benefici per noi. Per lo stadio ci sarebbe anche il problema della licenza Uefa. reazioni della città? Le prime non sono state piacevoli. C'è una rivalità abbastanza sentita, senza fare semplificazioni"